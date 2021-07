Grande successo per l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia contro l’approvazione del DDL ZAN definita “legge bavaglio”, la quale metterebbe in discussione l’identità di genere.

A Taurianova, nella centralissima Piazza Italia, è stato allestito un gazebo per la distribuzione di opuscoli e materiale informativo per spiegare quali sono le ragioni della contrarietà al ddl da parte del Partito di Giorgia Meloni. Grande è stata la soddisfazione del commissario cittadino di Fratelli d’Italia Dott. Filippo Lazzaro, vero promotore dell’iniziativa per l’interesse dimostrato dalle moltissime persone che si sono avvicinate al gazebo, ritirando il materiale informativo ed esprimendo nel contempo dissenso verso il contenuto del ddl.

Da registrare la presenza del Consigliere Regionale Giuseppe Neri, particolarmente attento alle tematiche portate avanti dal Partito nonché a quelle che interessano tutto il territorio, oltre ai Commissari cittadini di Fratelli d’Italia dei comuni di Cosoleto (Antonio Romano), Santa Cristina d’Aspromonte(Antonio Violi), Polistena (Antonio Varsavia), Scido (Adele Carbone), Sant’Eufemia d’Aspromonte (Domenico Cutrì), Delianuova (Piero Italiano), oltre a tanti simpatizzanti del Partito sia tesserati che non dei comuni di Giffone, Palmi e Melicuccà. Hanno voluto dare il proprio contributo anche il Dott. Filippo Zerbi (Responsabile del Dipartimento provinciale “Riqualificazione urbana e grandi infrastrutture”), il Dott. Germano Ventura (Responsabile del Dipartimento provinciale “Politiche per la navigazione e infrastrutture portuali”) e Daniele Prestileo, componente direttivo provinciale. Presenti anche i componenti del circolo Fratelli d’Italia di Taurianova che con impegno e dedizione hanno reso l’evento ben riuscito, dimostrando grande disponibilità ed ospitalità a chi ha inteso raggiungere il luogo scelto per la distribuzione del materiale.