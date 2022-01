Di fronte alla crescita dei contagi registrati negli ultimi giorni e al possibile boom che si potrebbe registrare dopo il 10 gennaio, (inevitabile conseguenza dei ritrovi durante le festività natalizie) Forza Italia chiede un confronto urgente con il sindaco per discutere della imminente riapertura delle scuole.

La curva epidemiologica non lascia scampo e non da purtroppo ampi margini di discussione; in particolare, la situazione nel nostro paese, come nel resto del territorio, è allarmante e molto critica.

Ogni decisione va ponderata e valutata con attenzione, rinviare l’apertura di qualche settimana per avere un quadro più esatto della situazione, per quanto ci riguarda, sarebbe la scelta migliore, anche perché, nei prossimi giorni avremo giocoforza un incremento dei contagi causati dalle riunioni natalizie. Consapevoli che un’altra chiusura comporterà ulteriori difficoltà ai bambini che più di tutti hanno pagato a caro prezzo le tante scelte sciagurate degli adulti, riteniamo che la decisione di posticipare al massimo di due settimane la riapertura della scuola senza ricorrere alla DAD sia la scelta più saggia e responsabile.

A nostro modesto avviso, il 16 gennaio alla luce di come sarà la situazione potremmo avere certamente un’idea più chiara e reale dell’andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta quali decisioni adottare.

Durante questo periodo dovremo studiare e mettere in atto tutte le azioni volte a garantire un sicuro rientro tra i banchi di scuola. inoltre, potremmo approfittare per portare i nostri figli a fare il vaccino, ad oggi unico strumento sicuro per metterli al riparo da una catastrofe dalle proporzioni inimmaginabili.

Vogliamo, infine, ricordare che siamo sempre stati favorevoli alla scuola in presenza, però, se la situazione epidemiologica è questa bisogna prenderne coscienza e agire di conseguenza.

Non possiamo far finta di non sapere che il contagio della variante Omicron fra i bambini è molto superiore rispetto al passato e che anzi, proprio la trasmissione tra i più piccoli è uno degli elementi più frequenti che sta facendo salire i dati; inoltre, non possiamo far finta di non sapere che ancora tantissimi bambini dai 5 agli 11 anni devono essere ancora vaccinati.

Alla luce di questa situazione è giusto che il Sindaco Biasi, che ha in mano la responsabilità di decidere, prenda atto della criticità che sta vivendo la nostra comunità e decida di posticipare la riapertura delle scuole di almeno due settimane.

Francesco Modafferi – Coordinatore Cittadino Forza Italia

Natale Feo – Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani

Nello Stranges – Consigliere Comunale Forza Italia