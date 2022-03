Sulle note della canzone “In piedi” di Elisa, gli alunni e i docenti hanno voluto rendere omaggio alla donna, ad ogni donna, alla sua grandezza.

“Se una donna è una cosa,

allora è una volta di stelle

è anche una riva , un diamante

È la luna , spazi infiniti dentro ogni stanza.

E se proprio è una cosa, è una cosa che conta .

IN PIEDI, IN PIEDI.

Vai a prenderli quei desideri

e digli chi sei e chi eri.

Le parole sfonderanno i muri

In piedi, che ci siamo quasi.

Non siamo più così lontani.”.

La donna è “una cosa” meravigliosa. È certezza , speranza , faro, coraggio, ricchezza.

È questo l ‘augurio più bello :

in piedi , sempre, con fierezza e determinazione, anche in questo momento storico così difficile e complicato, per fare da bussola all’ intera umanità.