Finiti i lavori per la riqualificazione di piazza Aldo Moro, un sopralluogo della giunta al completo determina la consegna alla comunità – anche simbolicamente – di un’area abbellita e dalla nuova funzione sociale.

Il sindaco Roy Biasi, proprio unendo il significato del recupero di questo spazio pubblico che sorge in una zona centralissima – prima degradato – alla fruizione resa ora possibile anche di un parco giochi in sicurezza, ha voluto prendere contezza insieme all’esecutivo della prolungata riuscita di un altro dei punti qualificanti inseriti nel programma amministrativo, ovvero quello che prevede un intervento spinto per il restyling urbano.

L’amministrazione comunale, grazie alle economie rinvenienti nel bilancio comunale – riscontrando favorevolmente la programmazione impressa dal vice sindaco Antonino Caridi – ha potuto mettere a disposizione della città una piazza ora attrattiva, aggiungendo queste risorse ai 47.000 euro che erano stati destinati nel Decreto Sud della Presidenza del consiglio dei ministri. Pavimentazione nuova, arredi scelti con gusto esaltati dalla rete della pubblica illuminazione rifatta, installazione di diversi giochi per bambini, verde curato anche grazie alla realizzazione ex novo di un impianto di irrigazione, panchine disseminate lungo i vialetti che ospitano anche una nuova fontana: questi alcuni degli interventi specifici che, partiti durante l’estate, portano bellezza in un luogo che sorge di fronte alla scuola Monteleone Pascoli.

«Si tratta di un complesso di interventi che completano un’opera inserita nel lungo elenco di piazze e parchi che avevamo creato all’inizio del mandato – afferma il vice sindaco Caridi – dando priorità alle urgenze che ci sembravano evidenti o che ci sono state segnalate dai residenti. È un bilancio assolutamente positivo, non solo perché siamo intervenuti prontamente creando nuovi parchi giochi a San Martino, nell’area 167, in via La Resta e a Piazza Nassirya, ma anche perché siamo riusciti a spalmare le risorse sia nel centro cittadino e nelle periferie che nelle frazioni, programma che completeremo con l’imminente riqualificazione di piazza Monteleone».

A proposito dei lavori di piazza Aldo Moro, il vice sindaco Caridi – che nella giunta detiene le deleghe anche al Verde, alla Manutenzione, all’Arredo e al Decoro urbano – ha voluto ringraziare per la collaborazione ricevuta dall’ing. Luigi Caccamo, funzionario comunale e direttore dei lavori.

«L’abbellimento della nostra Taurianova – commenta il sindaco Biasi – è un’opera che conduciamo quotidianamente, ma nel caso delle piazze riqualificate dimostriamo che il degrado ereditato, e che non dobbiamo mai dimenticare, è stato uno sprone a fare presto e di più, proprio per consentire alla comunità e alle famiglie di godere di spazi gradevoli e in sicurezza. Oggi in questa piazza – conclude il sindaco Biasi – non solo i bambini possono giocare ma, con la scelta che abbiamo fatto di installare anche un’Eco isola e impianto mangiaplastica, possono fruire di un luogo veramente esplicativo del nostro impegno per innalzare gli standard di vivibilità, prendendoci cura contemporaneamente dei più piccoli e dell’ambiente».

Al sopralluogo ha partecipato oltre agli assessori Angela Crea, Maria Fedele, Simona Monteleone, Massimo Grimaldi, anche la consigliera comunale Stefania Barca.