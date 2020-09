Riceviamo e pubblichiamo

Manca meno di una settimana alla chiusura della campagna elettorale e vengono registrati dei fatti incresciosi, seppur non molto gravi dal punto di vista materiale, diversamente invece dal punto di vista del rispetto. Ovviamente, noi crediamo che si tratti di qualche bravata , ma il nostro intervento è solo ed esclusivamente per sensibilizzare un contesto elettorale basato sul rispetto di tutti i candidati a favore della libertà di fare propaganda elettorale.

In alcuni cartelloni per la pubblicità elettorale, si sono verificati ai danni della lista “Fratelli d’Italia” diversi episodi i quali riguardano lo strappare i manifesti elettorali dei candidati. Già era accaduto un’altra volta e siamo stati in silenzio, riposizionando nuovamente i manifesti. Ma, in questi giorni l’episodio si è nuovamente verificato, interessando anche gli altri manifesti della coalizione “Ripartiamo Taurianova”.

Facciamo appello al buonsenso ed al rispetto da parte di tutti per trascorrere in serenità questi ultimi scampoli di campagna elettorale e far sì che tali episodi non si verificano più.

Filippo Lazzaro

Responsabile “Fratelli d’Italia”