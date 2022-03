Ben venga il dibattito e il confronto politico se costruttivo, funzionale e atto alla risoluzione di un bisogno.

A seguito della nota dell’Assessore Crea, ci teniamo a precisare che la defezione del servizio, è stata segnalata in seguito a quasi ben due settimane, esattamente tredicii giorni di disservizio.

Per cui, il dissenso comunitario, così come le critiche sollevate, riteniamo siano ragionevoli e meritevoli di risposte immediate nei confronti di una fetta di cittadini.

Mentre l’amministrazione “aspetta il gasolio” noi vogliamo da “subito” che i giovani possano avere una formazione continua e dignitosa… e visto come vanno le cose da quasi tre anni a causa della pandemia, voi non potete premettervi di “aspettare”.

In merito al richiamo alle nostre “accuse” ci tengo a ricordarle che FORZA ITALIA, sia quella Giovanile che quella guidata dal nostro Coordinatore Francesco Modafferi, non si è mai limitata a controsensi e sterili critiche, quando abbiamo dissentito su alcune vostre scelte lo abbiamo sempre fatto in modo educato e costruttivo, allo stesso tempo, quando abbiamo dovuto evidenziare lavori e iniziative lodevoli lo abbiamo fatto con tanto di onestà intellettuale, anche pubblicamente in aula consiliare con il nostro rappresentante Nello Stranges.

Ass. re Crea, lei sicuramente, anche se non può ammetterlo, siamo certi che non si discosta molto dal nostro pensiero…

Quando alcuni interventi privi di programmazione, invisibili solo dopo pochi giorni e che, comunque, ricadenti nella normalissima attività amministrativa, vengono esaltati come lo sbarco sulla luna con tanto di fotoreporter al seguito, come dovremmo definirli se non effimeri e utili a nascondere ben altro?

Sulla questione del vostro impegno a tamponare al meglio la problematica portando giornalmente una tanica di gasolio da 20 Lt, (capace di rendere efficiente l’impianto per poco più di un’ora) ci permetta di considerarlo alquanto grottesco, ci creda, non vorremmo infierire, ma la circostanza impone delle domande:

lei ritiene e crede veramente che nel 2022 la soluzione a questa difficoltà sia portare ogni giorno una tanica di 20 litri di gasolio?

Ci permetta un’altra domanda, da dove deve arrivare il gasolio? dal Kuwait? (14 gg di attesa ad oggi)

Ma non sarebbe stata più sensata e lungimirante, visto il momento, una fornitura urgente e straordinaria pari al consumo dei giorni di attesa prevista che il gasolio arrivasse?

In merito ai ritardi di natura tecnica e al mal funzionamento della “vecchia” caldaia, che lei cita a scusante, ci permettiamo, sommessamente, di ricordarle che solo un anno fa risultano eseguiti dei lavori di sostituzione di alcuni componenti (abbastanza costosi) e comunque, ribadiamo che la prevenzione, la manutenzione e il controllo, ancor più nelle scuole, non sono mai troppi.

Concludiamo con l’auspicio che la circolarità del dibattito si chiuda in tempi brevissimi con la risoluzione non temporanea ma definitiva del problema.

Solo così, possiamo definire dibattito e azione politica, costruttivi.

Coordinamento Cittadino Forza Italia Giovani

Il Coordinatore Natale Feo