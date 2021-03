Apprendiamo da nota stampa, diramata oggi dall’Assessore ai servizi sociali che la proposta portata dal gruppo di Fratelli d’Italia nella seduta del Consiglio Comunale del 25 marzo u.s., inerente il servizio di trasporto di persone in difficoltà per recarsi al centro vaccinale, è stata oltre che recepita anche attuata dall’attuale Amministrazione Comunale, pertanto, esprimiamo compiacimento per tale iniziativa.

Allo stesso tempo, il gruppo Fratelli d’Italia sta valutando l’esistenza dei requisiti minimi essenziali e necessari per un eventuale servizio di vaccinazione presso il domicilio delle persone fragili. Nell’ipotesi di esistenza dei suddetti requisiti, sarà proposta tale iniziativa all’Amministrazione Comunale.