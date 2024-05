“Il fumetto. La lettura che unisce adulti, ragazzi e bambini” è stato il tema del convegno tenutosi ieri sera (20 maggio), nell’ex sala “La cascina”, organizzato dalla Pro Loco “Taurianova nel cuore”, nell’ambito di “Taurianova legge”, il festival del libro che fa parte del ricco programma di eventi di “Taurianova capitale italiana del libro 2024”.

Moderato dalla giornalista Teresa Cosmano, ha visto la partecipazione del sindaco di Taurianova, Roy Biasi, del presidente della Pro Loco, Nello Stranges, del direttore dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria, Pietro Sacchetti e di tre docenti dello stesso istituto universitario reggino, Vincenzo Filosa, Marco Lucisano e Pasquale Ferrara. Sono intervenuti anche l’assessore agli Eventi di promozione del comune di Taurianova, Massimo Grimaldi, e la presidente della Consulta delle associazioni, Anna Maria Fazzari.

Quello che è stato il primo convegno organizzato dalla Pro Loco per la manifestazione “Taurianova legge”, non a caso è stato dedicato al fumetto, dal momento che il tema della sesta edizione dell’Infiorata, che si terrà dal 21 al 23 giugno, è appunto “La magia del fumetto incontra l’arte effimera”. Un omaggio che la Pro Loco ha voluto rendere alla città, per festeggiare l’ambito riconoscimento ottenuto, di Capitale italiana del libro. A fornire qualche anticipazione in merito, prima di entrare nel clou del convegno, è stato il presidente Stranges, il quale ha annunciato che i bozzetti che verranno realizzati quest’anno saranno in tutto 22 e rappresenteranno diversi personaggi dei fumetti più famosi al mondo, incastonati all’interno di uno sfondo che richiamerà i luoghi e gli elementi più belli e rappresentativi della nostra regione.

Subito dopo, i tre docenti dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria, che parteciperanno all’Infiorata realizzando insieme ai propri allievi due bozzetti, hanno dissertato sui fumetti, partendo dalle origini di quello che è considerato un vero e proprio genere letterario. Dai grandi classici fino alle ultime novità, passando per i manga e i graphic novel, i tre docenti hanno appassionato il pubblico presente, raccontando come nasce un fumetto, le tecniche utilizzate e le varie fasi necessarie per realizzarlo, dall’idea all’outline, dal layout (il lavoro sporco d’inchiostro) al processo di lettering.

Il prossimo convegno targato Pro Loco, si svolgerà domenica 26, alle 10, sempre nell’ex sala “La cascina”, e avrà come tema “I fiori nella letteratura, nell’arte effimera dei tappeti e nella cucina”. Lunedì 1 giugno invece, alle 16, all’interno di Palazzo Contestabile, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell’Infiorata di Taurianova.