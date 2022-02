L’emergenza Covid che sta colpendo la città di Taurianova ha reso necessaria l’emanazione di un’ordinanza firmata dal sindaco Rocco Biasi la n. 10 del 26 febbraio 2022 per la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Così si legge nell’ordinanza:

Con Ordinanza n. 11-2022 sono state modificate le misure in precedenza emanate, disponendo la sospensione dell’attività didattica in presenza, dal 28 febbraio al 05 marzo 2022, presso tutti i plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado insistenti sul territorio del centro urbano di Taurianova, fatta salva l’erogazione delle lezioni in presenza, con facoltà di scegliere la dad, per i soli alunni disabili. gli altri plessi, ubicati presso le frazioni di San Martino ed Amato rimarranno aperti

“(…)la Sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia Zaccheria e San

Giovanni, scuola primaria Monteleone e secondaria di primo grado G. Pascoli dell’I.C.

Monteleone Pascoli e la scuola secondaria di primo grado N. Contestabile dell’I.C. Alessio

Contestabile. Gli altri plessi rimarranno aperti, fatta salva l’erogazione delle lezioni in

presenza, con facoltà di scegliere la DaD, per i soli alunni disabili”.

Di seguito l’ordinanza:

ord_00010_26-02-2022