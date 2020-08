Sono momenti tribolanti quelli che si stanno vivendo a Taurianova per la presentazione delle liste a sostegno dei quattro candidati alla carica di sindaco in quali ricordiamo sono, i due ex sindaci Fabio Scionti per il centrosinistra e Roy Biasi candidato della Lega che l’ha voluto fortemente, mentre il centrodestra orfano della Lega, si presenta con l’ex consigliere comunale del Partito Democratico Daniele Prestileo. E infine c’è Filippo Speranza che si presenta con due liste civiche a suo sostegno.

Domani a mezzogiorno scade la presentazione delle liste con tutti gli adempimenti burocratici da effettuare e poi si inizia con la vera e propria campagna elettorale che terminerà con le elezioni del 20 e 21 settembre. Lo spoglio delle schede per le amministrative sarà martedì mattina 22 settembre e da lì si scoprirà chi saranno i due a contendersi lo scranno comunale di primo cittadino in un eventuale ballottaggio il 4 ed il 5 ottobre.

Adempimenti burocratici i quali questa volta non termineranno con la presentazione delle liste ma c’è una novità a seguito di una legge del 3 gennaio 2019 occorre presentare entro 14 giorni prima delle elezioni, nel sito della coalizione il curriculum vitae ed il certificato penale di ogni candidato e poi sette giorni prima delle elezioni il Comune dovrà fare lo stesso in un’apposita sezione del sito web dell’Ente. Ciò vale per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Come dicevamo è in corso la presentazione delle liste e da nostre indiscrezioni sembra che l’unico, fino al momento in cui stiamo scrivendo, a presentare le liste è stato Filippo Speranza. Come avevamo anticipato ieri, Speranza non ha voluto fare nessun accordo con Fabio Scionti, nonostante i numerosi tentativi avvenuti in altrettanti incontri, decidendo di correre in proprio con due liste civiche, “Orgoglio Sud” e “Rinnovamento” ed è al contempo il primo a rilasciare una breve dichiarazione dove nei fatti chiede, “un confronto pubblico con tutti i candidati a sindaco affinché i cittadini possano valutare chi meglio soddisfa le necessità della città”. Alle 15 sarà in diretta con Approdo Calabria nella sua prima uscita ufficiale.

Attendiamo la presentazione delle altre liste per darne notizia e comunicare i nomi dei candidati che faranno parte nella prossima competizione elettorale per le comunali, domani saremo più precisi, appena avremo le liste con i nomi ufficialmente.

(GiLar)