la neo segretaria del Partito Democratico di Taurianova ringrazia con un post social la sue elezione.

“Domenica 3 aprile anche nel nostro circolo si è svolto il congresso che ha portato alla mia riconferma come segretario cittadino.

Una nuova elezione che mi riempie immensamente di gioia e per la quale voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mostrarmi la loro fiducia.

Sento particolarmente la responsabilità di questo incarico, in quanto davanti a me si apre da domani una grande sfida, ovvero ricostruire il nostro circolo su basi ferme in modo da riportarlo allo splendore del passato. Sono sicura che con l’unità e la collaborazione di tutti riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo.

Altra sfida per me rilevante, e per la quale mi metterò da subito a lavoro, è quella di cercare di far avvicinare sempre più le giovani generazioni che, grazie al loro impegno, il loro entusiasmo e la loro partecipazione, potranno portare nuova linfa al partito.

Nelle prossime settimane verranno resi noti i nominativi di coloro che entreranno a far parte del direttivo e sarà pubblicato un documento all’interno del quale esporremo la linea politica che il partito intenderà adottare durante questo mio nuovo incarico.

Un progetto che porteremo avanti con dedizione e per il quale metterò sempre al servizio il mio impegno e la mia passione politica.”