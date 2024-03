“Il futuro è nelle vostre mani. Custoditelo e proteggetelo come un oggetto a voi caro.”

Con queste parole il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Salvatore Barranco, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ha dato l’avvio alla prima delle tre giornate dedicate all’Educazione alla Legalità.

Si sono concluse oggi, venerdì 22 marzo, presso l’Aula “Musikè”, le tre giornate che hanno visto interessati l’Arma dei Carabinieri di Taurianova e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” di Taurianova affrontare temi di cittadinanza e di educazione alla legalità di notevole interesse civico e umano.

Ha aperto i lavori la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, molto attenta e sensibile alle problematiche della legalità in tutte le sue declinazioni, la quale rivolgendosi agli alunni ha precisato “questo incontro è un modo diverso di fare lezione ed è un invito a ricordare l’importanza del rispetto delle regole e del prossimo. Ricordatevi che nella vita si può sbagliare, ma è indice di grande maturità ammettere i propri errori e dare inizio a un cambiamento positivo”.

Subito dopo la parola è passata al Maresciallo Barranco che non ha impostato una sterile lezione cattedratica, ma, con un linguaggio semplice ed esempi concreti ha reso fruibili informazioni di carattere tecnico e legislativo e ha tenuto desta l’attenzione dei ragazzi nell’affrontare temi di grande attualità quali i pericoli derivanti dall’assunzione di droga e alcool, l’uso distorto della tecnologia, il bullismo, la violenza di genere, le baby gang e il razzismo.

Il Maresciallo ha indicato il dialogo in famiglia e a scuola con gli insegnanti come primo passo per affrontare ogni problema, e ha invitato tutti a confidare loro qualsiasi azione illecita o soprusi subiti perché solo così si può contribuire in modo attivo a salvare anche una sola vita dal vortice della violenza.

In seguito, il Comandante Barranco ha coinvolto il giovane uditorio mediante il question time; l’attenzione, la partecipazione e la curiosità hanno portato gli alunni a porre dubbi e ad avviare un confronto giudizioso e meditato con il Maresciallo sulle varie questioni.



Le risposte lungimiranti ed esaustive hanno lasciato un’impronta indelebile nei ricordi dei discenti che sono rimasti soddisfatti dell’incontro definendolo costruttivo, dinamico per l’interazione che si è instaurata sin da subito con i militari, e fortemente educativo.

L’ultima giornata ha visto la partecipazione del Maresciallo Marcella De Luca che, alla fine dell’incontro, è stata letteralmente circondata dalle alunne che l’hanno sentita vicina a loro grazie alla sua giovane età e alla sensibilità con cui ha affrontato le tematiche. A tutti loro il Comandante De Luca ha rivolto questo messaggio “non fatevi rubare la libertà da nessuno”.

Gli alunni hanno ricevuto il plauso della Dirigente Scolastica, del Maresciallo e dei docenti presenti per l’interesse dimostrato, la partecipazione attiva e l’attenzione con cui si sono distinti per tutta la durata dell’incontro e per il grado di maturità e di consapevolezza dimostrato nell’affrontare tematiche di tale importanza.

Queste iniziative educative da una parte mirano a sensibilizzare i più giovani durante una fase della loro vita in cui la formazione del senso civico e del rispetto delle regole gioca un ruolo fondamentale, dall’altra rafforzano il legame tra giovani cittadini e le forze dell’ordine.

Prima di concludere, il Maresciallo Maggiore ha lasciato un messaggio che vuole essere anche un augurio affermando che “il futuro siete voi e voi potete operare le scelte più giuste. Se nella vostra vita futura vi presenterete con i valori che la scuola, la famiglia e le istituzioni vi hanno trasmesso, allora avrete centrato in pieno e vi realizzerete”.