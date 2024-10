Ma quale messaggio lancia tutto questo a un sindaco calabrese? La presenza di Roy Biasi a sostengo di Orbán e Salvini è un segnale inquietante, che sembra legittimare politiche reazionarie, antidemocratiche e di chiusura, diametralmente opposte ai valori di apertura e inclusione di cui l’Italia, specialmente il Sud, dovrebbe farsi promotrice. Come se non bastasse, il raduno di Pontida è stato reso ancora più problematico dalla partecipazione del Generale Roberto Vannacci, una figura che si è distinta per le sue affermazioni estremamente controverse. Il Generale ha più volte esternato posizioni omofobe, definendo gli omosessuali “non normali”, dichiarazioni che alimentano una cultura dell’odio e dell’intolleranza. Non solo: Vannacci si è scagliato contro l’immigrazione, dipingendo gli immigrati come una minaccia alla sicurezza nazionale, e ha esaltato una visione della “patria” che rasenta il fanatismo nazionalista, dove la difesa della nazione è intesa come esclusione di chiunque sia diverso o straniero. L’idea di Biasi che partecipa a una manifestazione in cui una figura come Vannacci viene applaudita è l’ennesima conferma di un’adesione a una visione del mondo che non solo è lontana anni luce dalla realtà e dalle esigenze del Meridione, ma che rappresenta un’offesa ai principi di uguaglianza e rispetto per cui dovremmo tutti lottare. Come se non bastasse, lo stesso Biasi ha annunciato, tramite un post Facebook, la presenza di Vannacci nel nostro paese, a Taurianova. Roy Biasi a Pontida, al fianco di Salvini, Vannacci, Orbán e di una Lega che continua a proporre l’autonomia differenziata come soluzione, è un atto di vergogna per la Calabria e per tutto il Sud. Un sindaco calabrese non può e non deve accettare di far parte di un evento che celebra chi ha insultato e denigrato la sua terra. Un sindaco calabrese dovrebbe lottare per i diritti della sua gente, per evitare che il Sud venga ulteriormente marginalizzato da politiche come l’autonomia differenziata, e non legittimare chi, per anni, ha trattato il Meridione come un problema da eliminare. La Calabria merita di essere difesa, non tradita. E chi non è in grado di farlo, non dovrebbe rappresentarla. In tutto questo, non si può ignorare l’evidente inconsistenza politica della maggioranza e della giunta che sostengono Roy Biasi. Se avessero avuto una reale posizione politica e ideologica, coerente con gli interessi della Calabria e del Sud, non avrebbero mai permesso che il loro sindaco si recasse a Pontida. Un’amministrazione che avesse veramente a cuore il futuro della sua comunità, che comprendesse la gravità delle politiche discriminatorie e separatiste portate avanti dalla Lega, avrebbe opposto un netto rifiuto. Se ci fosse stata una posizione ideologica chiara, una volontà di difendere il Sud, questa giunta avrebbe fatto sentire la sua voce, si sarebbe opposta alla retorica e alle politiche della Lega, e non avrebbe permesso che Roy Biasi umiliasse la sua comunità partecipando a un evento che celebra chi, per decenni, ha denigrato il Meridione. Ma ciò non è accaduto, e il silenzio assordante di questa maggioranza è forse il segnale più preoccupante della mancanza di una vera guida politica.

Simone Marafioti Capogruppo Partito Democratico