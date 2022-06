Il nostro paese soffre a causa dell’inadeguatezza dell’attuale governo cittadino, inadempiente sotto ogni aspetto relativo all’amministrazione della cosa pubblica.

Luce, acqua, verde pubblico, raccolta dei rifiuti, sono solo alcuni degli aspetti sui quali l’amministrazione é senza alcun dubbio inadempiente.

Le uniche iniziative (non scopiazzate) promosse sono le solite manifestazioni riciclate dal programma della prima amministrazione Biasi, riproposte in salsa paesana senza un briciolo di progettualità.

La fotografia della situazione attuale é la seguente: l’assessore Grimaldi promuove a gran voce le proprie iniziative estive facendo incetta di like e commenti autocelebrativi, dei quali basterebbe che solo la metà si tramutasse in presenze fisiche durante le stesse iniziative per decretarne il successo, ma così non é, purtroppo; l’assessore Fedele, recentemente protagonista dell’autoproclamato successo di Taurianova Legge, oltre che esagerare in maniera inopportuna sui partecipanti, elemosinado elogi qua e là, dovrebbe iniziare anche ad occuparsi di tutti quei progetti lasciati in eredità e mai ripresi, eccezion fatta per quelli di cui é riuscita ad appropriarsene, ma ben venga, l’importante é che si lavori, prima o poi; l’assessore Monteleone, più prudente e sicuramente meno “protagonista appariscente” dei già citati assessori, ha delle grosse responsabilità in seno all’attuale giunta. Ad essa sono in capo le deleghe più importanti per la crescita della città, per cui dovrebbe sollecitare il Sindaco e la giunta a prendere atto che nel nostro paese NON ESISTE un piano regolatore da più di VENT’ANNI ed é di vitale importanza che si inizi a lavorare predisponendo tutti gli atti ed i documenti propedeutici per uno studio approfondito del nostro territorio; una sveglia – in tal senso – sarebbe gradita, caro assessore. Ma ad essere artefice principale dell’incuria e della mala gestione dell’intero territorio comunale é il Sindaco Nino Caridi, il quale va certamente premiato, prima o poi, per l’incredibile talento da fotografo, al quale però non corrisponde un’altrettanto virtuosa capacità amministrativa. Eppure dopo aver spodestato Biasi dal più alto scranno del palazzo Comunale, qualche dote, seppur minima, s’è intravista.

Il problema dell’acqua nel nostro paese é assolutamente RISOLVIBILE, basterebbe solo dare un’occhiata a quanto già in dote agli uffici comunali per capire che la soluzione è stata trovata, bisogna solo metterla in pratica ed evitare di attendere ulteriormente solo per accaparrarsi ulteriori meriti non propri. Più che un’amministrazione, la nostra, sembra un contest il cui metro di giudizio é la quantità di applausi (o di like) che si ricevono, i quali, fra le tante cose, generano non poche invidie fra gli stessi partecipanti.

Taurianova non soffre di CARENZA IDRICA, l’acqua c’è, ed é più che sufficiente, Taurianova soffre della NULLAFACENZA dei propri amministratori, che pur avendo carte e progetti in mano non muovono un dito per risolvere finalmente la situazione, piuttosto preferiscono tamponare di volta in volta il problema, nel mentre i cittadini soffrono per il disservizio.

Stesso discorso per l’annosa questione relativa all’illuminazione pubblica, che descrivere come “carente” equivale a fare un complimento a tutta l’amministrazione. Intere zone del paese, soprattutto le contrade, restano al buio per giorni e giorni, recando più di un problema ai cittadini ormai stanchi di dover sopportare tutto questo.

É fresca di delibera anche l’imposizione del nuovo senso unico in via Principessa di Piemonte, danno gravissimo alla viabilità cittadina, una scelta senza alcuna logica, dettata solo ed esclusivamente da passivi interessi che giovano solo alcuni a discapito di migliaia di cittadini indignati.

Ma soprattutto, ricordate ciò che Biasi gridava dai palchi in campagna elettorale? “1200 posti di lavoro con due strutture sanitarie”, “nei primi 100 giorni risistemeremo tutto il paese”, “Taurianova sarà il fiore all’occhiello della provincia” , poi parlava anche di Cinema, Teatro, Palazzetto dello Sport, opere, ricordiamolo, di cui lui é artefice del fallimento e qualcun altro del potenziale ripristino, ma tant’è, presto o tardi dovrà rendere conto ai cittadini di ciò che ha combinato. Sicuramente la frase che ricordiamo meglio é la seguente: “Una doccia al giorno sarà garantita finalmente a tutti i cittadini”. Chiaramente Biasi, con l’acqua, ricordando ben più famosi precedenti, ha un problema tutto suo.

Partito Democratico di Taurianova sezione “Walter Schepis”