Dopo 45 anni di carriera, di cui 37 trascorsi in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Taurianova, il 31 dicembre scorso è andato in pensione il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Angelo Filardo. Il Brigadiere Filardo lascia il servizio attivo con non pochi rimpianti da parte di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto, e da parte di tutti i Comandanti che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. 37 anni intensi, in cui il Brigadiere Filardo è passato dal periodo della cruenta faida di Taurianova a quello terribile dei sequestri di persona. Per tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di lavorare con lui il Brig. Filardo è stato, oltre che un ottimo collega, un padre ed anche un fratello. Durante questi lunghi anni lo stesso è stato insignito della Croce D’argento e della Croce D’oro per anzianità in servizio e della Cittadinanza Onoraria del Comune di Taurianova.

Al Brig. Filardo, che da qualche giorno ormai si sta godendo il suo meritato riposo accanto alla sua famiglia ed ai suoi nipotini, va il GRAZIE, al di là di ogni retorica, per aver rappresentato degnamente L’Arma dei Carabinieri e L’Arma sul territorio di Taurianova. Grazie a nome di Tutti. Ufficiali, colleghi di tutti i Reparti, e GRAZIE da parte di tutti i colleghi della Stazione di Taurianova. Ad Maiora.

Il Comandante ed i componenti della Stazione dei Carabinieri di Taurianova.