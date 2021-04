L’associazione RISORSE, in cooperazione con l’associazione MedFuture, è lieta di annunciare l’evento “Doniamo un Respiro”, un tavolo di dialogo online tra istituzioni e cittadini.

Mai come durante quest’anno complesso, abbiamo avuto modo di comprendere quanto sia importante la nostra Salute ed il Sistema Sanitario Nazionale. Parimenti, abbiamo sperimentato più che mai le difficoltà e le fragilità del sistema ospedaliero calabrese.

Perciò, il confronto – a cui parteciperanno professionisti operanti nello scenario sanitario locale – è l’occasione per il lancio di un’iniziativa solidale di RACCOLTA FONDI, al fine di dotare l’USCA di Taurianova di una sonda ecografica portatile: uno strumento in più per aiutare i medici nella diagnosi e per alleviare più rapidamente le sofferenze degli affetti da covid-19.

Gli ospiti protagonisti del dibattito si confronteranno su argomenti quali: somministrazione dei vaccini, tempi e sviluppi della campagna vaccinale, misure preventive per la diffusione del contagio, conseguenze sugli aspetti sociali dovuti alle restrizioni e problematiche inerenti alla gestione dell’emergenza pandemica e della campagna vaccinale da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali operanti nella nostra regione.

In coerenza con le definizioni e l’intento su cui si basano le azioni previste dalla nostra associazione l’evento pone l’attenzione sui alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, quali: salute e benessere, istruzione di qualità e partnership per il raggiungimento degli obiettivi.

L’evento si terrà alle 18:00 di DOMENICA 11 APRILE, e sarà trasmesso online in streaming sulle pagine Facebook @Risorse e @Medfuture.

Interverranno:

– Prof. Eugenio Garofalo – Docente UMG anestesia e rianimazione

– Dott. Giovanni Calogero – Responsabile USCA Taurianova

– Dott. Francesco Monteleone – Presidente associazione MedFuture – Formazione specialistica in anestesia e rianimazione

– Noemi Asciutto – Presidente associazione Risorse

– Salvatore Barresi – Studente di medicina – Università Cattolica Sacro Cuore Roma

– Dott. Gianluca Sellaro – Formazione specialistica in anestesia e rianimazione

– Dott. Ettore Ventura – Formazione specialistica in malattie dell’apparato cardiovascolare

– Dott. Giuseppe Panuccio – Formazione specialistica in malattie dell’apparato cardiovascolare – dottorando di ricerca in biomarcatori delle malattie croniche e complesse

– Agostino Pantano – Giornalista LaCNews24

Modera:

– Simone Marafioti – Membro associazione Risorse e MedFuture

In un tempo in cui respirare è diventato per alcuni un gesto non del tutto scontato, invitiamo alla partecipazione come forma di solidarietà e vicinanza a medici e pazienti: abbiamo bisogno del tuo piccolo gesto di solidarietà per far correre la campagna e raggiungere l’obiettivo al più presto.

E’ possibile donare tramite bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “RISORSE”

IBAN: IT78X0567617295PR0001428505

Contattaci per maggiori informazioni o scegliere altri metodi per fornire il tuo contributo.

Anche il più piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza.

#failatuaparte #aiutaciadaiutare