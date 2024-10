Non solo sensibilizzazione ma, soprattutto, promozione della conoscenza degli stili di vita e degli screening più utili per una corretta prevenzione delle malattie.

È questa la filosofia che ha ispirato l’amministrazione comunale nell’organizzare, per domenica prossima, l’incontro “Prevenire con il Sapere” che si terrà a partire dalle 17 nella Chiesa degli Artisti in Santa Lucia.

La bella ambientazione, possibile nell’ edificio di pregio storico che si trova di fianco all’ex ospedale cittadino – e diventato per volere della Diocesi e del Comune un suggestivo spazio pubblico che immerge la riflessione collettiva anche nell’arte e nella cultura – certamente invoglierà ad una trattazione originale di temi così complessi, grazie alle comunicazioni di medici esperti in varie discipline.

Non a caso, vista la volontà dell’assessorato alle Politiche sociali guidato da Angela Crea di sottolineare l’importanza dell’autoprevenzione – promuovendo uno scambio qualificato di informazioni che invoglino ciascuno a sentirsi anche la prima sentinella del proprio corpo – l’incontro è stato inserito nel programma degli eventi di Taurianova Capitale del Libro, dando ulteriore concretezza ad un indirizzo che persegue la riflessione su tematiche sociali che rappresentano un allarme nell’attuale fase storica.

L’incontro, dopo l’introduzione del sindaco Roy Biasi e degli assessori Angela Crea e Massimo Grimaldi, sarà allietato dagli intermezzi musicali curati dal maestro Cettina Nicolosi, con Angela Vadalà al pianoforte e Marco Suraci al sax, che accompagneranno il pubblico verso le due fasi operative in cui è articolata la manifestazione.

Prima una tavola rotonda, con gli interventi scientifici di Ludovico Abenavoli Montebianco (ordinario di Gastroentorologia all’università Magna Graecia di Catanzaro), di Maria Giovanna Fava (senologa e dirigente medico dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro), di Massimo Sorace (ginecologo dell’Asp di Reggio Calabria, specialistica ambulatoriale e consultorio), di Mariagrazia Richichi (geriatra dell’Asp di Reggio Calabria), e poi l’intervento tecnico sul tema “La prevenzione dell’emarginazione nelle fasce a rischio” a cura di don Pino Demasi referente dell’associazione Libera.

Le conclusioni della serata saranno affidate all’assessore Maria Fedele, direttore artistico di Taurianova Capitale del Libro, e ad Angela Crea assessore alle Politiche sociali e alla Gentilezza. L’iniziativa gode anche del patrocinio della Consulta comunale delle associazioni. Nel corso della serata verranno consegnate, su iniziativa dell’associazione “Le uncinettine”, le spille rappresentative del mese della prevenzione contro le malattie oncologiche.