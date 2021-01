Forza Italia dimostra di essere una forza politica ben radicata nella città di Taurianova, dalla quale sta nascendo un gruppo forte e determinato di giovani risorse, che avvalendosi dell’enorme esperienza del gruppo dirigente attuale, porteranno la città ad avere una valida rappresentanza politica anche tra le nuove generazioni.

“È il giusto riconoscimento per Domenica – sono le parole del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Francesco Modafferi – per la sua dedizione, la sua coerenza e la sua serietà. Siamo certi che svolgerà al meglio questo nuovo e importante impegno portando avanti con grande passione le tante istanze del mondo delle Donne, dei giovani e di tutto il partito.

Nello Stranges (Consigliere comunale FI) “Voglio fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Domenica Iannone, sono convinto che con la sua dedizione, la sua competenza e la grande passione per la politica saprà costruire e guidare un nuovo e brillante percorso capace di valorizzare e dare concrete risposte alle tantissime tematiche legate al mondo Femminile. Permettetemi di esprimere la mia grande soddisfazione nel constatare la continua crescita di Forza Italia sul territorio che giorno per giorno vede aumentare sempre di più il numero delle persone, soprattutto del mondo giovanile, che si avvicinano con interesse e passione al nostro progetto politico”.

Natale Feo, ( Coordinatore Forza Italia Giovani) “Lieto della nomina affidata a Domenica Iannone, già componente del gruppo FIG Taurianova, non poteva esserci un scelta più giusta: compito affidato ad una persona dedita all’impegno politico e sociale da tanto tempo. Ritengo che questo massiccio impegno giovanile nel mondo della politica potrà, molto presto, rivelarsi determinante per dare risposte concrete ad una realtà dimenticata. Porgo i miei auguri migliori a Domenica ed un grosso in bocca al lupo per il suo operato futuro”.

Pietro Barreca (Coordinamento Forza Italia Giovani) “Mi congratulo personalmente con Domenica avrà il compito di coordinare e promuovere l’attività politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne. Sono certo del fatto che sarà in grado di ricoprire questo ruolo con la competenza e l’impegno che l’ha sempre contraddistinta. Forza Italia, ancora una volta, dimostra concretamente di mettere al centro dei suoi progetti i giovani e sottolinea l’importanza del ruolo delle donne all’interno della società, della famiglia e della politica.

“ Sono grata per questo incarico che assumo con grande impegno e senso di responsabilità – ha detto Domenica Iannone – che mi stimola, sin da subito, a lavorare per coinvolgere tante altre Donne con progetti propositivi capaci di premiare il valore del mondo femminile in tutti i suoi aspetti.

Ringrazio la coordinatrice nazionale On. Catia Polidori, la coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri, per la fiducia in me riposta con questa prestigiosa nomina”.