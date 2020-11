Domani riaprono i cimiteri comunali di Taurianova.

Grazie all’iniziativa di Approdo Calabria, l’Amministrazione Comunale di Taurianova guidata dal sindaco Roy Biasi, dietro indirizzo del vicesindaco Nino Caridi, delegato alle “politiche cimiteriali”, da domani i cimiteri comunali saranno riaperti al pubblico.

Ricordiamo che il provvedimento al prot. n. 17285 del 05/11/2020 erano stati chiusi a causa dell’emergenza epidemiologica.

In questi giorni molti cittadini si erano “lamentati” per il fatto che non era possibile recarsi per fare visita ai propri defunti e, visto che in altri Comuni della Piana sono aperti, si vedeva questa decisione penalizzante per i taurianovesi.

L’Amministrazione comunale nella persona del vicesindaco Caridi, accogliendo le loro richieste, ha dato l’indirizzo politico di revocare il provvedimento di chiusura e di riaprire i cimiteri comunali.

Si rammenta di rispettare vivamente le condizioni descritte dalle norme anti contagio e quindi evitare assembramenti e di indossare la mascherina.

(GiLar)