“Stante la riduzione dei quantitativi conferibili in discarica e presso l’Impianto di Vazzano, la Società AVR, con PEC inviata alle ore 15 di oggi, ha comunicato l’impossibilità di effettuare la raccolta porta a porta della frazione umida nella giornata di domani, sabato 30 gennaio, e con tutta probabilità anche nel turno previsto per lunedì 1 febbraio.

Comprendendo il disagio arrecato all’utenza, ci scusiamo per il disguido pur non imputabile a cause dipendenti dall’Ente comunale e assicuriamo il nostro massimo impegno ad una pronta soluzione.

Qualora subentrassero eventuali aggiornamenti ne daremo tempestiva comunicazione.”