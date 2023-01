Sabato con inizio alle 15,30 si svolgeranno i funerali di Aldo De Leo, storico dirigente della destra taurianovese. Aldo De Leo è stato sopratutto un grande amico, assiduo frequentatore della redazione di Approdo. La sua morte ci lascia basiti, senza parole. Aldo era una persona perbene, un uomo di altri tempi, un galantuomo. Il suo grande sogno era l’intestazione di una via di Taurianova a suo padre, docente universitario a Messina. Credo che adesso quel grande suo sogno debba diventare realtà nella nostra cittadina. Al sindaco Biasi persona sensibile, non sfuggirà l’occasione, di per coronare il sogno di un’uomo perbene, come Aldo De Leo. Sabato 13 gennaio alle ore 15,30 tutti dobbiamo essere presenti, alla chiesa S.S. Apostoli Pietro e Paolo per dare l’ultimo saluto ad un grande amico . Onore a te Aldo.