Ci siamo quasi, tra poco meno di tre giorni si saprà il nuovo sindaco di Taurianova dopo il commissariamento prefettizio durato dieci mesi. La sfida al ballottaggio è tra Fabio Scionti candidato del centrosinistra e Roy Biasi candidato della Lega con una coalizione di centrodestra.

Si sfideranno due ex sindaci della città, l’ultima elezione in cui due ex sindaci si sono sfidati risale al 2001 quando lo stesso Roy Biasi fu confermato per la seconda volta sindaco della città, battendo al ballottaggio l’allore ex sindaco centrista Olga Macrì.

Approdo Calabria con Luigi Longo, alla fine delle votazione che sarà alle ore 15 di lunedì 5 ottobre, orario di chiusura delle urne, con diverse postazioni mobili sia nelle sedi ufficiali dei due candidati che all’interno dell’ufficio elettorale del Comune di Taurianova, seguirà lo spoglio delle schede in diretta, dandone notizia ai lettori.