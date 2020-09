Domani sera tocca a Daniele Prestileo presentare la coalizione ed i candidati che da qui al 20 ed il 21 settembre saranno impegnati per le elezioni comunali per eleggerlo a sindaco di Taurianova.

La coalizione formata da cinque liste, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Lega per l’Italia e della lista civica Movimento Democratici Riformisti, alle ore 21. 30 sarà a Piazza Italia.

Interverranno durante la serata insieme al candidato a sindaco Daniele Prestileo, il deputato Francesco Cannizzaro (FI), il consigliere regionale Raffaele Sainato (FI), Luigi Fedele vice coordinatore regionale Udc, Massimo Ripepi (FdI). Modererà l’incontro Cettina Nicolosi vice coordinatore cittadino di Forza Italia.