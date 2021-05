La morte di Walter Schepis ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della sinistra italiana e nella sua Taurianova. Era il 14 maggio del 2004 quando Walter in un incidente stradale a Roma ha perso la vita. Walter era un dirigente di primo piano dei democratici di sinistra a Roma e in Italia, apprezzato da tutti per le sue grandi capacità politiche e umane. Siamo certi che se oggi, Walter , fosse in vita, era tra gli uomini politici più in vista del Paese. A Taurianova in questi 17 anni sono arrivati tutti i big della politica dal Pds, Ds ed infine partito democratico per portare un fiore nella tomba di Walter. Il papa’ Franco, un grande galantuomo, continua, insieme a tutta la sua famiglia, a ricordare l’impegno del figlio nel difendere i più deboli .