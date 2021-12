Alla luce del Decreto Legge n.73/2021 art.53, sono state destinate al Comune di Taurianova ulteriori risorse economiche per dare seguito a quanto in oggetto descritto. Il fondo sarà ripartito proporzionalmente tra l’emissione di buoni spesa e rimborsi per i canoni di locazione delle utenze domestiche così come previsto dal disciplinare allegato al Decreto.

In data odierna si procederà in primo luogo con la misura relativa alla solidarietà alimentare, in continuità con gli interventi realizzati con le risorse a valere di cui agli artt. 2 e 4 del D.L. 154/2020, con lo scorrimento totale della graduatoria approvata con determinazione R.G.D. Numero 138/2021 Registro di Settore N. 39 in un’ottica di ampliamento della platea dei richiedenti con particolare riferimento a coloro i quali non hanno ancora usufruito dei buoni spesa. Successivamente, verrà pubblicato Avviso Pubblico, per il rimborso dei canoni delle utenze domestiche con ogni dettaglio circa i requisiti di ammissibilità al beneficio e le modalità di presentazione della domanda.

Si fa presente che la graduatoria sopra menzionata, è agli atti degli uffici del Settore 3° ed è consultabile da tutti coloro che ne hanno diritto all’accesso.