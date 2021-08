Riceviamo e pubblichiamo

Fare politica per passione e nell’interesse della collettività, suona diversamente dal farlo per scopi e motivi diversi. Ebbene credo che l’onestà intellettuale non debba trincerarsi dietro pseudo logiche di “alleanze nazionali” quando magari le motivazioni possono essere forse tutt’altre.

Prova ne è che; chi dovrebbe rappresentare una parte politica con determinati valori, special modo se “ gli stessi” investiti da rappresentanza istituzionale ed eletti nel civico Consesso, dovrebbero necessariamente “Stigmatizzare” ed opporsi fermamente su tematiche di notevole rilevanza.

Ebbene, la nostra Cittadina, Taurianova, dove purtroppo si registrano numerosi casi di contagiati di Corona Virus, invece di preoccuparsi e cercare di “arginare e contrastare il fenomeno di possibile aumento” cosa fa? Organizza “Festicciole” di partecipanza popolare con sfilate e di conseguenza assembramenti inevitabili….sarà che oramai nel nostro Paese oramai ha preso piede la Formula “Federiciana” delle 3 F. — F.F.F. (Festa, Farina e Forca).

Ma conoscendo politicamente i “soggetti” non mi sorprende più di tanto, quanto però mi rammarica e mi rattrista l’inerzia, l’inoperosità e la poca volontà di contrapporsi da parte delle opposizioni in consiglio comunale. Ma parlo della mia, del partito dove gloriosamente milito dalla nascita del Partito dal 2013. Fratelli d’Italia. Oggi rappresentata da due consiglieri di cui uno responsabile di Partito.

Il motivo delle mio dolere è che ; nonostante ho fatto presente, 1°. la situazione di pericolosità sociale come una probabile diffusione di contagi che potrebbe verificarsi con la manifestazione voluta ed organizzata da Sindaco e Giunta & CO. Infine la 2° di natura Politico-Economica. Visto l’esiguo bilancio Comunale, con quali fondi si è proceduto all’impegno di spesa? Molti penseranno..avranno fatto una colletta? O si sono autotassati? O viceversa invece hanno pensato di attingere al Fondo di Riserva che invece, come qualsiasi amministratore “diligente e responsabile” mai si permetterebbe di toccarlo per motivi che non siano realmente importanti per l’interesse collettivo.

Il fatto che i consiglieri di FDI non intendono assolutamente contestare l’atto amministrativo di indirizzo e questa procedura “ poco ortodossa” mi fa sorgere dei seri dubbi: Ma siamo veramente all’opposizione o siamo nella speranza di un “Volemosi bene tutti appassionatamente”.

Aldo De Leo già Presidente di Circolo FDI.