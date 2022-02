Con l’Ordinanza n. 5/2022 del vicesindaco Antonino Caridi si sospendono le attività didattiche della Scuola primaria plesso Sofia Alessio Via C. Alvaro afferente all’I.C. S.A. Contestabile fatta salva l’erogazione delle lezioni in presenza, con facoltà di scegliere la DaD, per i soli alunni disabili, dal giorno 17.02.2022 al

22.02.2022.

Si legge nell’ordinanza:

“Ritenuto di dover adottare, in via precauzionale, interventi specifici, al fine di contenere l’aumento

dei contagi, e consentire il tracciamento e l’effettuazione dei tamponi da parte delle autorità

competenti a tutela della salute degli studenti e della cittadinanza in generale.

Ritenuto per quanto esposto in premessa, in via cautelativa, di dover disporre la sospensione delle

attività didattiche della Scuola primaria plesso Sofia Alessio Via C. Alvaro afferente all’I.C. S.A.

Contestabile. dal giorno 17.02.2022 al 22.02.2022”