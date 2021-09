“Facendo seguito a quanto comunicato dagli Istituti Comprensivi Monteleone Pascoli e Sofia Alessio Contestabile, l’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, che sono stati avviati tutti i protocolli previsti ed in capo alle autorità competenti in rfierimento alle classi in oggetto indicate.

Tanto si comunica per ogni buon fine”

CHIUSURA DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA INFANZIA ZACCHERIA I.C. MONTELEONE PASCOLI PER QUARANTENA PREVENTIVA E CHIUSURA PER RISCONTRO CASO COVID DI UNA SEZIONE S. INFANZIA GIOVINAZZO I.C. CONTESTABILE