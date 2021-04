Il Covid non si ferma ed a Taurianova un’intera classe (I sez. D) della scuola secondaria del plesso scolastico “N. Contestabile”, è stata chiusa a scopo precauzionale con l’ordinanza n. 23 del sindaco Roy Biasi firmata ieri e in vigore fino al 24 aprile p.v.

Il tutto a scopo precauzionale per effettuare i tamponi agli alunni ed al personale scolastico venuti a contatto con i casi positivi e per avere conoscenza degli esiti.