Aperte le iscrizioni al nuovo corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa.

Il corso, che inizierà nel mese di febbraio presso i locali del Comitato di Taurianova, è rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi all’associazione per svolgere le numerose attività di assistenza ai più deboli nella sede centrale di Taurianova e negli uffici dislocati nel territorio del Comitato.

Le lezioni si terranno in orario serale, per permettere anche a chi lavora di partecipare, per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati che si svolgerà nel mese di marzo.

Chi è interessato può contattare la sede della Croce Rossa dalle ore 16 alle 19 al numero 0966 645410 oppure via mail all’indirizzo taurianova@cri.it.

Chi supererà il corso di accesso potrà partecipare alle tante attività svolte ogni giorno dalla Croce Rossa: dal servizio a bordo delle ambulanze (per il quale è necessario superare un successivo corso di formazione specifico) all’assistenza alle famiglie in difficoltà economica, dalla preparazione e risposta alle emergenze alle attività di prevenzione del gruppo Giovani.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Soci della Croce Rossa dalle 16 alle 19 al numero 0966 645410 oppure via mail all’indirizzo taurianova@cri.it