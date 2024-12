Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni sulle Abilità organizzata dall’IC Contestabile Sofia Alessio Monteleone Pascoli insieme alla Parrocchia Maria SS delle Grazie ed al Comune di Taurianova, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Dopo la giornata di ieri con la celebrazione del Giubileo dei disabili e la celebrazione della SS Messa da parte di Don Mino Ciano, oggi presso l’Aula Magistri del Plesso Monteleone si è tenuta la tavola rotonda, nell’ambito di Taurianova Capitale del Libro.

A fare gli onori di casa la Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, che ha aperto la giornata con una preziosa lezione di vita impartita agli alunni presenti, incoraggiandoli a superare le difficoltà di tutti i giorni e a “dare sempre di più”.

Dopo i saluti istituzionali degli Assessori Crea e Grimaldi, hanno testimoniato le loro abilità: Oreste Albanese Presidente Città a Misura d’uomo, Anna Morabito, campionessa italiana di parapowerlifting e Anna Barbaro Campionessa italiana di Paratriathlon medaglia d’argento a Tokyo 2020.

Oreste Albanese ha raccontato la sua esperienza personale e le conquiste ottenute nella lotta alle barriere architettoniche, che impediscono alle persone con disabilità a vivere serenamente la propria quotidianità.

Emozionante, il racconto di Anna Morabito rimasta senza un arto a seguito di un incidente stradale, e che ha scoperto proprio “grazie” alla disavventura avuta le sue abilità sportive stabilendo il record italiano nella propria disciplina sportiva.

Anna Morabito ha ringraziato il proprio allenatore Maurizio Italiano , anche lui presente.

E infine la Medaglia d’Argento alle Paraolimpiadi di Tokyo 2020 , la campionessa reggina Anna Barbaro che punta sempre a migliorarsi nello sport pur avendo raggiunto già grossi risultati anche alle Paraolimpiadi di quest’anno.

A coordinare i lavori il Prof. Antonio Albanese, Referente per l’Inclusione e l’Intercultura dell’Istituto, che ha ricordato come ogni anno l’Istituto scolastico organizza un evento in occasione dell’importante ricorrenza del 3 Dicembre, il cui scopo principale è di ribaltare il concetto di disabilità, e trasmettere ai giovani alunni il concetto di Abilità.