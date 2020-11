A proposito di Covid a Taurianova, fermo restando che, i dati ufficiali, ad oggi, secondo la comunicazione del sindaco della città Roy Biasi, corrispondono a 52 positivi.

Abbiamo ricevuto da nostre fonti mediche confidenziali che, forse, i positivi potrebbero essere di gran lunga più numerosi. Il “dubbio” che assale è la non corrispondenza con i dati reali. Ma è solo un dubbio, avulso da polemiche le quali in questi casi, potrebbero creare anche degli inutili allarmismi e che noi non vogliamo né desideriamo.

Visto che, abbiamo avuto contatti con diversi medici di base e, prendendo in maniera casuale, uno di questi, se 52 sono i totali, lo stesso ha circa 15 pazienti affetti da Covid, quindi “matematicamente” un terzo dei contagiati, e gli altri? (Sic!). Invitiamo i medici di base a coordinarsi tra di loro e fornire i dati esatti in virtù dei loro pazienti.

Un’altra questione, inerente alla condizione in essere è, quella della trasmissione dei dati del numero dei positivi nei tamponi, presso i laboratori privati, tali eventuali contagiati, sono stati censiti? E soprattutto, tracciati e resi noti, applicando le norme anti contagio di tracciabilità, come prescritto dalle normative nazionali?