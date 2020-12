Convocato il Consiglio Comunale a Taurianova prima delle festività natalizie. Si terrà il 29 dicembre in prima convocazione alle ore 16 ed un’eventuale seconda convocazione il 30 dicembre sempre alle ore 16.

Un Civico Consesso interessante perché tra gli 8 punti all’Ordine del Giorno, ci saranno per tre interpellanze a firma di Filippo Lazzaro inerente il nuovo “Piano assunzionale”, ovvero la modifica del fabbisogno con l’aumento di ore per alcune lavoratori ex Lsu/Lpu e la stabilizzazione dei rimanenti 15, dove è stato già predisposto il Bando.

Mentre per quanto concerne la seconda interpellanza a firma dell’ex sindaco Fabio Scionti riguarderà la cosiddetta “Anticipazione di tesoreria ed utilizzo del fondo di riserva”.

Terza ed ultima interpellanze quella di Simone Marafioti sulla “GHestione raccolta differenziata, verde pubblico ed emergenza idrica”.

Seguiranno le comunicazioni del Sindaco per poi passare al 5° punto con la “Variazione al bilancio di previsione 2020/2021 – Esercizio 2020 – art. 2 comma 3 del D.L.gs n. 154/2020”, così come nel 6° punto una “ratifica deliberazione Giunta comunale n. 21 del 26.11.2020 recante ad oggetto “Variazione di bilancio – art. 175, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000”.

Il penultimo punto invece è dedicato alla Tari, delibera ritirata lo scorso Consiglio Comunale per delle incongruenze sul calcolo del costo di servizio, e quindi l’approvazione del “Piano Economico Finanziario”, mentre l’ultimo punto riguarderà la “Ricognizione ordinaria delle Società partecipate del Comune di Taurianova al 31.12.2019”.

Un Consiglio Comunale su certi aspetti interessante nel quale forse qualche tono acceso da parte dell’opposizione non è escluso, sia per le interpellanze che per quello che in questi giorni è stato motivo di aspre polemiche, ovvero la spesa dei 18 mila euro delle luminarie natalizie.

Il Consiglio Comunale a seguito dell’emergenza pandemica sarà trasmesso in streaming nella pagina istituzionale del Facebook del Comune e non è prevista la presenza di pubblico.

(GiLar)