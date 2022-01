Lungi dal prendere lezioni dal Vicesindaco Caridi (si, ricordiamo e rispettiamo il ruolo che ricopre) sul concetto di “vergogna”, emozione sovente utilizzata che si rifà ad un sentimento puro e profondamente interiore dai più impiegata come deterrente per determinati nonché simili atteggiamenti tracotanti, invitiamo piuttosto lo stesso ad approfondire la semantica del sinonimo “senso di colpa” o “imbarazzo”, certi possa trarne utile beneficio.

Specifichiamo, considerato il tronfio e supponente comunicato pubblicato pocanzi in risposta ad un legittimo rimprovero che non voleva essere un’accusa, che questa parte politica non ha mai messo “il bastone fra le ruote” a nessuno, tantomeno all’Amministrazione, coscienti che Lei è anche il nostro Vicesindaco, semmai, da gruppo di minoranza, s’è sempre cercato di instaurare un dialogo costruttivo attenzionando chi di dovere su determinate situazioni giudicate inadeguate.

Inadeguate come il mancato ausilio in termini di “pubblico, volontario e solidale servizio” al Centro Vaccinale, nel momento in cui pare ne abbia più bisogno. Un pensiero, il nostro, che non vuole ledere l’onore del “Vicesindaco” (si, ricordiamo), non è compito né sarà mai nei nostri desideri, ma che cerca di richiamare l’attenzione delle Istituzioni al fine di convogliare le forze per sostenere la nostra unica speranza, rappresentata oggi più che mai dai vaccini.

Qualora non fosse chiaro al Vicesindaco, esprimiamo totale fiducia e stima nei riguardi di chi ha allestito e gestisce i lavori del suddetto Centro e dell’Usca di Taurianova, così come supportiamo il personale medico-sanitario che da mesi lavora incessantemente. Proprio in virtù di queste considerazioni, coscienti delle difficoltà riscontrate a causa dell’aumento esponenziale del contagio e certi delle competenze e del profondo senso di responsabilità di medici, infermieri e personale preposto, ci auguriamo di vedere nei prossimi giorni, da parte del nostro Vicesindaco, una serie di azioni utili a creare quel bacino di volontari che da tempo ha lasciato il Centro e del quale, a nostro giudizio, c’è estremo bisogno.

Manifestiamo infine, nel tentativo di chiudere ogni polemica, il nostro completo appoggio e sostegno a qualunque iniziativa si vorrà intraprendere il tal senso.

Aggiustare la serratura della porta sarà stato sicuramente un problema. Siamo convinti che tale disagio sia stato risolto con la tempestività che la contraddistingue, adesso però, risolto questo, si adoperi per il resto.

Partito Democratico di Taurianova sezione “W.Schepis”