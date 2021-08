Contrada “Casolaro”, fa parte della frazione di Taurianova, Pegara, è li’ che un odore terribile, provocato da una fogna a cielo aperto sta creando notevoli difficoltà ai residenti.

Il tutto aggravato da un caldo terribile che costringe tanti residenti a tenere le finestre aperte durante la notte proprio per sfuggire alla terribile calura di questi giorni. L’appello che facciamo all’amministrazione Biasi di trovare una soluzione in tempi brevi nell’interesse di quella contrada oltre a non creare danni ai ristoratori del luogo.