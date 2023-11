L’acqua è un diritto fondamentale, e l’amministrazione comunale ha il dovere di garantire a ciascuno di noi l’accesso a un’acqua pulita e sicura.

Continua la raccolta firme che si terrà dalle ore 10 alle ore 13, domenica prossima 19 novembre in Piazza Italia “allo scopo di attivare una azione legale per ripristinare i criteri di giustizia ed equità in merito all’accertato inadempimento dell’amministrazione riguardo la NON POTABILITÀ DELL’ACQUA”.



La stessa azione avrà come obiettivo l’ottenimento della RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO fino al 50% del canone previsto per tutto il periodo in cui non è stata fornita alla cittadinanza acqua sicura e potabile.