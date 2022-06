Si è svolta presso il plesso di San Martino della Scuola Secondaria di Primo grado “N. Contestabile” una manifestazione per ricordare i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’ Amelio . Gli alunni della terza classe, guidati dalla prof. ssa Caterina Sidari, hanno condiviso le proprie riflessioni regalando il “fiore” della legalità. Tante le parole che potrebbero essere usate per descrivere il lavoro svolto dai due magistrati. I petali del fiore ne riportavano alcune: rispetto delle leggi, senso del dovere, cultura, partecipazione, coraggio, impegno sociale. Alunni e docenti hanno voluto dedicare l’aiuola di Libera proprio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che 30 anni fa perdevano la vita per aver inseguito con tenacia il sogno di un mondo migliore, libero dalla schiavitù del compromesso e della illegalità diffusa. La MUSICA è un canale privilegiato che permette alle “idee di continuare a camminare sulle gambe di altri “. ( Giovanni Falcone) Ecco perché tutti gli alunni delle tre classi, insieme alla prof. ssa M. Josè Fava, hanno colorato l ‘aria di note suggestive, attraverso il suono di strumenti musicali, quali il pianoforte, la chitarra, il clarinetto, e con canti e coreografie, in uno spirito di condivisione e partecipazione. Un anno scolastico difficile che sta per concludersi, durante il quale il Dirigente Scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, ha più volte ribadito quanto sia importante non smettere di dare il proprio contributo per ridisegnare il volto della scuola e garantire una presenza significativa nel territorio. Con il supporto della prof. ssa Rosa Minniti, gli alunni di terza hanno infine abbellito l’ aiuola, piantando i “semi” di LEGALITÀ. Piccoli gesti che però diventano grandi se trasformati in stili di vita. È questo l’augurio che la prof. ssa Stefania Sorace ha rivolto a tutti, ringraziando anche le famiglie per lo spirito di collaborazione manifestato durante l’anno scolastico. I giudici Falcone e Borsellino hanno creduto in un sogno senza mai rinunciare: diamo voce ai nostri sogni per costruire oggi, non domani, luoghi di vita più belli.