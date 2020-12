Sono trascorse solo poche ore dalla chiusura dell’ultima e lunga seduta del Consiglio

Comunale, seguito in streaming dai cittadini, seppur con molte difficoltà tecniche e

nonostante le condizioni contingenti.

Già dai preliminari della seduta – durati oltre due ore – abbiamo amaramente constatato

l’assenza del Vicesindaco Caridi e dell’Assessore Monteleone, benché proprio a loro fossero

rivolte alcune delle nostre domande ed interpellanze.

I taurianovesi, infatti, sono ormai esausti per l’incresciosa e oltremodo duratura emergenza

rifiuti, che ha gravemente caratterizzato le prime settimane della nuova amministrazione

Biasi. E proprio per questo intendevamo chiedere delucidazioni al Vicesindaco – delegato al

decoro urbano – che qualche giorno fa è stato fotografato durante la manifestazione dei

sindaci calabresi per la fine del commissariamento della sanità, davanti a Palazzo Chigi. Questi,

infatti, indossava la fascia tricolore contemporaneamente al Sindaco: appare del tutto

illegittimo, vietato e persino illecito delegare l’uso della fascia al vicesindaco o peggio ancora

ad altri amministratori locali, quando il Sindaco sia presente alla medesima cerimonia

ufficiale!

Il Sindaco, vero ed unico protagonista dell’Assise, ha cercato di giustificare questo

comportamento in maniera alquanto “infantile”, non avendo invero nessuna valida

motivazione per spiegare questa assurda vicenda e che ai tanti fa sorgere diverse domande

sul perché accettare tale atto.

Lo stesso Biasi, poi, ha cercato di sostituirsi al suo vice nello spiegare le difficoltà di

conferimento dei rifiuti, che stanno vanificando ogni sforzo attuato in passato per mettere in

piedi un buono e rodato meccanismo di raccolta differenziata, che tanti premi e

riconoscimenti ci ha permesso di ottenere nella scorsa consiliatura.

Avrebbero dovuto ripulire il paese in 30 giorni (!), ma amaramente possiamo constatare che

mentre qualche erbaccia viene tirata via, i rifiuti iniziano ad accumularsi dentro e fuori le

nostre case.

Ma l’evento più sconvolgente, che denota una grande vulnerabilità e debolezza dell’attuale

maggioranza consiliare, sta nell’aver dovuto ritirare, obbligati dalla nostra solerte attenzione,

l’unico tangibile atto della recente attività amministrativa: la delibera TARI.

Infatti, con una semplice lettura e qualche moltiplicazione, abbiamo potuto notare come ciò

che si stava spacciando per una riduzione dell’imposta, in realtà era solamente uno

specchietto per le allodole, che nessuno della maggioranza aveva letto fino in fondo.

Grazie al tempestivo interesse dei consiglieri della coalizione Taurianova Futura, abbiamo

scoperto che diminuendo l’importo della quota fissa ed aumentando quello relativo alla quota

variabile – così come proposto in delibera – si sarebbe verificato un aumento dell’imposta per

tutti coloro che vivessero in più di pochi m2 di casa.

Altro che “apertura ed inclusione da parte della maggioranza”, caro Sindaco: è solo grazie ad

una minoranza attenta e vigile nell’attività di controllo, se i poveri e martoriati cittadini

taurianovesi hanno potuto evitare un ben nascosto aumento della tariffa TARI, oltretutto

ingiustificato alla luce dei cronici ultimi disservizi.

Insomma, una vera follia, o magari una enorme svista avallata dal complice SILENZIO dei

consiglieri di maggioranza?