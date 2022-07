Si terrà venerdì prossimo, 29 luglio alle ore 9, Il Consiglio Comunale di Taurianova con 19 punti all’Odg. Tra interpellanze, mozioni e ratifica di variazioni di bilancio. Si attendono dei preliminari in merito alla questione che ha suscitato polemiche in merito ai sensi unici del Rione Jatrinoli.

Di seguito i punti all’Odg:

Approvazione verbale seduta precedente del Consiglio Comunale (R.G. n. 2 del 16.05.2022);

1. Interpellanza del cons. Prestileo, gruppo Fratelli d’Italia, sulla programmazione dei lavori e sulle

tempistiche dei pozzi in contrada Uliveto;

2. Interpellanza dei consiglieri Marafioti, Scionti, Ferraro, coalizione Taurianova Futura,

“Realizzazione di un Cinema Teatro nel centro urbano di Taurianova, richiesta chiarimenti”;

3. Interpellanza dei consiglieri Marafioti, Scionti, Ferraro, coalizione Taurianova Futura,

“Ingegnerizzazione delle reti idriche urbane, lavori di manutenzione straordinaria e riduzione

delle perdite nei Comuni della provincia di Reggio Calabria, richiesta chiarimenti”;

4. Interpellanza dei consiglieri Marafioti, Scionti, Ferraro, coalizione Taurianova Futura, “Imposta

IMU su terreni edificabili”;

5. Mozione dei consiglieri Marafioti, Scionti, Ferraro, coalizione Taurianova Futura,

“Stabilizzazione contrattuale tirocinanti del Comune di Taurianova”;

6. Comunicazioni del Sindaco;

7. Deliberazione di giunta comunale n. 82 del 20.06.2022, variazione di bilancio ex art. 175, comma

4, d. lgs. n. 267/2000, ratifica;

8. Deliberazione di giunta comunale n. 92 del 07.07.2022, variazione di bilancio ex art. 175, comma

4, d. lgs. n. 267/2000, ratifica;

9. Conferimento cittadinanza onoraria sig. Gennaro Troia, presidente della Scuola Napoletana dei

Madonnari;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, Servizio

Affari Legali;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, Ufficio

Tributi;

12. Modifica al regolamento relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in

strutture attrezzate;

13. Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate

comunali;

14. Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio – art. 193 del d. lgs. n.267/2000;

15. Approvazione del progetto per il completamento del piano di lottizzazione denominato “Ganini

Angela” via Generale Luigi Ganini – via Lucchese;

16. Modifica al regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors per locali con

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (approvato con deliberazione C. C. n. 17 del

20.03.2017, modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2018 di modifica);

17. Cessione gratuita da parte delle sig.re De Riso Caterina, De Riso Paparo Anna, De Riso Francesca

e De Riso Renata, di un fabbricato identificato in catasto al foglio 2 particella 9 e di un terreno

identificato in catasto al foglio 2 particella 27, entrambi siti in Taurianova, frazione di Amato;

18. Aggiornamento Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2022;

19. Relazione annuale della Giunta (art. 18 Statuto Comunale