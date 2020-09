Mercoledì 16 settembre alle ore 19.45 in Piazza Italia, i candidati a sindaco di Taurianova, Fabio Scionti, Roy Biasi, Daniele Prestileo e Filippo Speranza si confronteranno in un incontro organizzato da Approdo Calabria e TeleMia. Sarà decisivo l’incontro per andare ad un eventuale ballottaggio del 4 e 5 ottobre o per la vittoria finale?

Sponsor dell’incontro Stocco & Stocco, Le Chicche di Francesco Taverna, Riabilia e Venere Pubblicità.