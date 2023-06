DI CLEMENTE CORVO

Con una solenne Processione, per le vie principali della città di Taurianova, che ha toccato le tre Parrocchie della città, passando davanti alle tre Chiese Parrocchiali di San Giuseppe, di Maria SS. delle Grazie e

dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, si è conclusa la seguitissima Tredicina e la festa in onore di Sant’Antonio di Padova, che si venera presso la Chiesa, intitolata alla Madonna Addolorata e a Sant’Antonio, del Convento

dei Frati Minori Cappuccini di Taurianova.

La processione presieduta dal superiore dei frati Cappuccini fra Paolo e coadiuvato dai suoi confratelli fra Sebastian Koottumgal, fra Jhonny Menachery e fra Joby James , è stata animata da canti e preghiere eseguiti

dalla Corale Santa Chiara e dall’Ordine Francescano Secolare, presieduto dal Ministro Giuseppe Arena e dai fedeli tutti, intervallandosi con la Banda Musicale Gran Concerto Bandistico “Francesco Cilea” da Delianuova.

Alla processione seguita da circa mille fedeli e devoti del santo taumaturgo di Padova, erano presenti il sindaco di Taurianova Avv. Rocco Biasi con i membri della sua Giunta Comunale, le rappresentanze della

Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani, dell’Associazione Carabinieri con il suo Presidente Saverio De Gaetano e di altre Associazioni di Volontariato che hanno collaborato per la buona riuscita

della Tredicina e della Festa, che ogni anno richiama moltissimi fedeli della città e del circondario.

Importante è stata la benedizione del pane per grazia ricevuta o per voto fatta dai cittadini per tutti i tredici giorni della Tredicina e, in particolare, giorno 10 giugno, con la donazione del “pane della condivisione” in memoria di Nilla Macrì, che è stato benedetto e donato alle famiglie povere e ai migranti, che in quattro anni è diventato un altro appuntamento importante spirituale ed umanitario della Tredicina.

Attesissime le “prediche” ogni sera sulla vita e sui miracoli di Sant’Antonio di Padova, per tutti i tredici giorni, durante le Sante Messe presiedute dai frati cappuccini locali, della provincia monastica di Calabria e dei sacerdoti della città di Taurianova e della Vicaria. In mattinata la Santa Messa solenne, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina Palmi Mons. Francesco Milito e da Don Antonio Nicolace, insieme al superiore del Convento e al Diacono Cecè Alampi, Ministro Regionale dell’Ordine Francescano Secolare, con la Benedizione e la

distribuzione del pane di Sant’Antonio e, a mezzogiorno, con la benedizione dei tantissimi bambini di ogni età dei quali molti vestiti con l’abito francescano di Sant’Antonio, eseguita dallo stesso vescovo Mons. Milito.

La processione di grande rilevanza religiosa ha interessato, unite e raggruppate le tre Parrocchie di Taurianova, la stessa tra l’altro pur passando nelle vicinanze della chiesa di Santa Lucia a ridosso del vecchio ospedale di

Taurianova, una volta frequentatissima da tantissimi Fedeli, non ha avuto modo di di transitarvi. A tal proposito vogliamo esprimere una nostra modestissima considerazione affinché, tale passaggio già dal prossimo anno

possa essere inserito nel contesto della processione stessa. Da evidenziare il sacrificio con il grande sforzo fisico di tutti i portatori, che attenendosi alle normative vigenti, hanno portato sulle proprie spalle per diversi chilometri la statua del Santo Senza mai fermarsi.

Certamente il lungo tragitto é stato reso certamente meno tortuoso e più confortevole grazie agli ultimi ed

ottimi lavori effettuati dall ‘ Amministrazione Comunale con il ripristino

del manto stradale che ha interessato diverse vie della città.