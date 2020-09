Dopo le uscite pubbliche per la presentazione della coalizione, tocca all’ex sindaco Roy Biasi fare il suo primo comizio. Alle ore 22 sarà in Piazza Italia con alcuni importanti esponenti della Lega.

Ci sarà la partecipazione del consigliere regionale Tilde Minasi, il vicepresidente della giunta regionale Nino Spirlì, il segretario della Lega Calabria Cristian Invernizzi ed il vicesegretario federale Lega Andrea Crippa.

Concluderà il candidato a sindaco ed ex primo cittadino Roy Biasi.