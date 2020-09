In attesa del turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, ecco come dovrebbe essere la composizione del Consiglio Comunale, in caso di vittoria di Roy Biasi o di Fabio Scionti.

Con la vittoria di Roy Biasi

Lega

Angela Crea

Raffaele Scarfò

Massimo Grimaldi

Stefania Barca

Taurianova città al centro

Antonino Caridi

Maria Fedele

Salvatore Siclari

Federica Ursida

Cultura e Identità

Simona Monteleone

Maria Calapà

Coalizione Taurianova Futura

Fabio Scionti

Simone Marafioti

Mesa Gerace

Raffaella Ferraro

Coalizione Ripartiamo Taurianova con Daniele Prestileo

Nello Stranges

Invece in caso di vittoria di Fabio Scionti, la composizione dovrebbe essere la seguente

Fabio Scionti

Partito Democratico

Luigi Mamone

Annamaria Cordopatri

Giacomo Larosa

Mesa Gerace Simone Marafioti

Comitato Civico per Fabio Scionti

Raffaella Ferraro

Fausto Siclari

Bruno Parrone

Mario Montarello

Rosalba Ascone

Coalizione Innamorati di Taurianova con Roy Biasi

Lega

Angela Crea Massimo Grimaldi

Taurianova Città al centro

Antonino Caridi

Ripartiamo Taurianova con Daniele Prestileo

Daniele Prestileo

Nello Srranges