L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime piena ed incondizionata solidarietà e vicinanza al Sindaco di Taurianova e alla comunità intera per il grave atto intimidatorio subito nei giorni scorsi.

Alla compagine amministrativa, alla struttura burocratica dell’Ente l’invito a non cedere agli atti di violenza criminale e la rassicurazione che le istituzioni e la società civile sapranno restare vicini alle Amministrazioni vittime di intimidazioni.

Questi episodi di violenza non devono condizionare l’attività amministrativa di chi è stato legittimamente designato a rappresentare la comunità taurianovese, nella consapevolezza che Magistratura e organi inquirenti sapranno operare con celerità per fare piena luce sull’accaduto.

Il Sindaco Roy Biasi e il Comune di Taurianova potranno contare sul sostegno della “Città degli Ulivi” per proseguire nel percorso di crescita dal punto di vista sociale e culturale, nel rispetto dei principi di difesa della legalità e dei valori democratici.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Francesco Cosentino

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Giuseppe Zampogna