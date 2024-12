Via libera al finanziamento per l’ampliamento del cimitero di Iatrinoli, grazie al decreto con cui la Regione ha approvato il Piano ad hoc varato all’esito della valutazione della manifestazione di interesse che avevano presentato i Comuni.

Il progetto di Taurianova rientra tra i 170 ammessi alla distribuzione dei fondi che la Calabria ha avuto, proprio per gli “Interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali”, attraverso la stipula dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto nel febbraio scorso dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente Roberto Occhiuto.

Per i lavori programmati in uno dei due cimiteri taurianovesi, l’amministrazione comunale ha ottenuto 194.793 euro che, in attesa del completamento dell’iter da parte del dipartimento lavori Pubblici della Regione, rappresentano l’ennesimo successo di una programmazione/pianificazione resa ancora più efficace dalla vigilanza sui bandi degli enti sovraordinati impressa dalla giunta guidata dal sindaco Roy Biasi.

A riprova della dura selezione che il progetto ha dovuto superare, e che rende ancora più virtuosa la previsione di Taurianova, vi sono sia il numero piuttosto alto delle domande non ammesse in tutta la regione – ben 69 – e sia i motivi che nella maggior parte dei casi hanno portato a queste bocciature, ovvero la morosità degli enti rispetto al pagamento dei servizi regionali.

«Grazie a questi fondi che arriveranno con i tempi che ora la Regione ci indicherà, assicuriamo ulteriore decoro in un settore, quello dei cimiteri, che già si avvantaggia della recente e attesissima riapertura del bando per l’assegnazione dei loculi nell’area di Radicena», commenta Antonino Caridi, vice sindaco con delega alle Aree Cimiteriali

Nel prendere atto della possibilità di intervenire nel cimitero della zona di Iatrinoli, il Comune si trova quindi nelle condizioni di rispondere sempre meglio alle crescenti richieste di servizi formulate dalla cittadinanza, puntando su un riordino significativo che grazie a questi fondi può essere fatto.

«Non era affatto scontato che il nostro Comune riuscisse a superare brillantemente il vaglio degli organismi regionali – dichiara il sindaco Biasi che nella giunta detiene anche la delega ai Lavori Pubblici – e proprio per questo segnalo non solo la prontezza dimostrata dagli Uffici, che ringrazio, ma anche l’accompagnamento politico che abbiamo assicurato alla pratica, lavorando affinché i conti dell’ente fossero in ordine e monitorando perché non ci fossero discrepanze tra le nostre richieste e quanto effettivamente ci è stato elargito, che infatti è il massimo di quello che la Regione aveva messo a disposizione dei singoli enti. Questo metodo, che passa attraverso la nostra capacità di fare gioco di squadra tra la parte tecnica e la parte politica, al fine di presentare domande di finanziamento sempre realistiche, sta rappresentando un fiore all’occhiello della nostra amministrazione consentendoci di presentare all’attenzione dei cittadini “fatti e non parole” anche nel campo dei lavori pubblici ma, soprattutto, una giunta che ha saputo intessere e mantenere rapporti costruttivi con le istituzioni e gli enti al di là del colore politico di chi li dirige a Roma, Catanzaro e Reggio Calabria. La costruzione di un nuovo cimitero in un’area tra le frazioni e Iatrinoli – conclude il sindaco Biasi – rimane un punto imprescindibile del nostro programma, ma ritengo che intanto il consolidamento dell’esistente che con questo finanziamento potremo ottenere diventi già una risposta ottimale nel breve periodo tale da tranquillizzare i cittadini circa la cura che stiamo assicurando anche a questi servizi».