Immaginate di partire per un viaggio: cosa mettereste nella valigia? I sogni, le speranze, le attese, la voglia di conoscere e di realizzare nuove esperienze. L’ avvio di un nuovo anno scolastico è come una partenza e per gli alunni della scuola primaria ” Francesco Sofia Alessio”, diretta della dottoressa Maria Concetta Muscolino, è stato vissuto con maggiore entusiasmo dopo un difficile periodo di restrizioni, perciò hanno voluto inaugurarlo con una celebrazione eucaristica. Nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo c’era ad attenderli il parroco don Cesare Di Leo, che ha subito instaurato con i bambini un dialogo interattivo e coinvolgente, facendoli sentire pienamente partecipi della gioia dell’incontro con il Signore. Erano presenti molti genitori, l’assessore Grimaldi in rappresentanza del sindaco, l’assessore alla Pubblica Istruzione Angela Crea e la Polizia locale, sempre disponibile a supportare la scuola durante le uscite. Scuola, famiglia, società e Chiesa, le agenzie educative che, cooperando in modo sinergico promuovono la formazione dei bambini, hanno testimoniato la loro fede per sentirsi una vera comunità che cresce alla luce di valori condivisi. I bambini sono stati davvero bravi e hanno partecipato alla messa offrendo il loro contributo con le preghiere spontanee, un offertorio serio composto e l’esecuzione di canti ritmati, accompagnati dalle musiche magistralmente eseguite dalla professoressa Maria Josè Fava. Alla fine della celebrazione la dirigente Muscolino ha espresso piena soddisfazione e ha elogiato il parroco per la funzione gioiosa e partecipata, evidenziando che questo felice momento d’ incontro ha rappresentato il modo migliore per iniziare l’anno scolastico; ha, inoltre, citato Albert Einstein “Non considerate mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità”. Anche l’assessore Grimaldi ha plaudito l’iniziativa, invitando gli adulti a guardare il mondo con gli occhi dei bambini per carpirne la bellezza. Questa giornata diversa della consueta routine scolastica ha permesso ai bambini di riappropriarsi di uno spazio sacro qual è la chiesa per vivere un’esperienza di comunione fraterna, accogliendo l’invito del parroco don Cesare a incontrare Gesù nella sua casa per conoscerlo meglio e perciò amarlo di più. La celebrazione sicuramente lascerà un segno positivo nel cuore di tutta la comunità e darà la carica giusta per affrontare un anno scolastico che tutti ci auguriamo più sereno.