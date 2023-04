L’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Taurianova e con la famiglia Scarfò, ha commemorato la figura di Cipriano Scarfò, taurianovese fucilato per rappresaglia dai nazisti il 25 agosto 1943, sotto la stele a lui dedicata ed affissa nel 2011 per iniziativa dell’Istituto.

Le iniziative continuano (vedere locandina) con la mostra allestita per i giorni 26 e 27 presso i locali del Polo Sociale dove, alle ore 18.00 di giorno 27, si terrà un convegno finale.