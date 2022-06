Continua la riqualificazione del territorio di Taurianova da parte dell’Amministrazione Comunale guidata da sindaco Roy Biasi. L’ultima in ordine cronologico, ma ne seguiranno altre, è quella di una zona adiacente sulla Via San Giovanni dei Rossi, nella piazzetta nei pressi della “Zona 167” nella quale, secondo l’indirizzo del vicesindaco Antonino Caridi, si è provveduto a un’opera di “risanamento” e di messa in decoro di quella piazza con la piantumazione di alberi, la messa in opera di panchine e di una fontana.

Il vicesindaco Caridi soddisfatto dei lavori effettuati, ha dichiarato che “Quella che prima era una zona piena di erbacce e di incuria, adesso è un’opera che dona decoro e rinnovamento”.

Altri lavori sono in programmazione per quanto concerne il miglioramento urbano della città, così come ha anticipato Caridi e che presto vedranno la luce.