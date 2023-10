Riceviamo e pubblichiamo

Vista la ripetuta disinformazione sull’intervento di potatura straordinaria degli alberi in alcune piazze, resosi necessario per evitare pericoli e danni, mio malgrado mi trovo costretto a rispondere – spero per l’ultima volta – ai due consiglieri di Fratelli d’Italia in cerca…di autore.

E’ evidente a tutti il loro goffo tentativo di trascinarmi a tutti i costi nella polemica, ma, in questo caso, la cosa più grave è che questo desiderio lo vivono dimostrando di non conoscere le più elementari regole amministrative.

Non si spiega altrimenti l’insistenza con cui, da consiglieri in cerca …di autore, dopo aver montato un caso che non esiste, ironizzano sulla mia risposta anche formalmente perfetta alla loro interrogazione, che non è stata un modo per “scaricare” la responsabilità sugli uffici, bensì è stata la spiegazione che gli uffici hanno fornito – rispondendo alla formale richiesta che ho protocollato con un atto pubblico e accessibile – ed è stata null’altro che il doveroso e completo riscontro che come assessore interrogato gli dovevo.

Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, visto che i due consiglieri in cerca… di autore invece di battere in ritirata, cospargersi il capo di cenere, ammettere la gaffe di fronte agli Uffici – che affermano per iscritto “che per gli affidamenti in oggetto non vi è stato alcun atto di indirizzo da parte dell’Amministrazione” – tentano di sbeffeggiare non me, ma l’istituzione che io e il responsabile dell’Area tecnica rappresentiamo, ovvero il Comune.

Si commenta da solo infatti lo stile da loro usato, buttando in caciara la questione sollevata e sperando attraverso le battutine ironiche di distrarre l’opinione pubblica dal loro colpo andato a vuoto: i due consiglieri in cerca di… autore fingono di non sapere che, sempre, chi ricopre la carica di assessore deve rapportarsi con gli Uffici, quando deve dare risposte sulle procedure eseguite dal Comune.

Nessun servizio è stato pagato due volte, essendo quello straordinario un intervento per definizione irripetibile; nessuna rotazione e nessun atto di indirizzo sono presenti in un iter che – ripeto – non era diretto alla normale manutenzione del patrimonio arboreo, bensì era il necessario taglio che non io ma gli uffici hanno ritenuto di chiedere, e per il quale li ringrazio visto che il tutto è servito per evitare danni alle cose e pericoli per l’incolumità delle persone.

Evito di replicare alla parte diciamo politica delle nuove critiche strumentali e anzi invito i due consiglieri di Fdi a cercare altrove il loro “autore”: non posso essere io, e il modo come esercito le mie deleghe, il loro motivo di esistenza nella vita politica taurianovese, perché io sono impegnato quotidianamente a onorare il mandato che i taurianovesi mi hanno dato, con azioni amministrative i cui risultati si vedono e che i cittadini apprezzano, perché loro – come me – alle parole preferiscono i fatti.