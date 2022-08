Avremmo preferito trattare altre tematiche piuttosto che riprendere l’annosa questione dell’acqua.

Purtroppo registriamo un numero sempre crescente di cittadini che negli ultimi mesi ci continuano a contattare giornalmente per gravi disagi dovuti alla totale assenza di acqua nelle utenze domestiche.

Le fasce maggiormente colpite sono anziani (in alcuni casi allettati) e bambini che si ritrovano a non potersi lavare o comunque a svolgere le normalissime azioni quotidiane.

In alcune zone della città le condizioni igienico sanitarie, viste anche le elevate temperature, sono messe seriamente in discussione.

La nostra non vuole essere una sterile polemica politica, come qualche amministratore vuole far credere, ma solo una seria e scrupolosa attenzione verso la salute dei cittadini, tematica per noi sacra (come abbiamo sempre dimostrato).

A dir la verità è una tematica cara anche all’attuale Sindaco che da sempre si è dimostrato attento e ciò lo

dimostrano anche i selfie fatti con il vicesindaco ad inizio legislatura accompagnati da belle frasi tipo : “problema acqua risolto”. Lo ricordiamo bene anche sui palchi durante i comizi quando addirittura ricordava alla

gente che nella passata legislatura erano stati fatti degli esposti in procura proprio per le situazioni gravi che riguardavano l’acqua.

Dopo aver atteso (e auspicato) che qualcosa cambiasse, dopo i lunghi mutismi di questa amministrazione, attenta solo ad ammutolire eventuali dissidenti, abbiamo letto alcuni post social del vicesindaco (di fatto

sindaco) che, con impavido coraggio, faceva foto prima nei pozzi.

In uno di questi, via social dichiarava che i lavori di manutenzione degli acquedotti erano stati definitivamente conclusi, ma non veniva garantita la potabilità per via degli esiti degli esami chimico fisici non ancora

pervenuti (fatto grave ma “solito” al vice che spesso in passato ha ignorato l’aggettivo potabile). In tanti cittadini, nei giorni successivi, riscontrando ancora l’assenza di acqua nelle proprie utenze, si sono posti

nuovamente domande del perché persistesse questa situazione.

Oltre ai post, perché l’Amministrazione comunale non ha informato i cittadini (con dichiarazione veritiere) sulla reale situazione fornendo invece utopistiche illusioni?

Premesso (e lo abbiamo già dichiarato) che, nonostante il vicesindaco abbia annunciato che i nuovi pozzi (Ulivatello) avrebbero visto la luce in poche settimane, che tale affermazione risulta ingannevole (e

impossibile visti i tempi tecnici) divulgando promesse irrealizzabili, ci chiediamo, come mai, nonostante le ultime pulizie e manutenzione nell’acquedotto, la gente non ha acqua?

Partendo dalla consapevolezza che l’acqua (che a Taurianova ha dei costi altissimi) dev’essere garantita e resa sicura per la salute pubblica e se questi sono i risultati della programmazione in tema di gestione degli

interventi di manutenzione alla rete idrica, non rimane che prendere atto del totale fallimento!

Quando non si fa una seria programmazione , ma si pensa solo a cose futili oppure ai selfie, la macchina amministrativa fa “acqua da tutte le parti” solo che in questo caso neanche questo possiamo dire.

L’improvvisazione, in alcuni assessorati è davvero pericolosa soprattutto quando di mezzo c’è la salute pubblica. Non per altro abbiamo più volte chiesto la revisione delle deleghe.

Rendendoci conto delle forti difficoltà che questa Amministrazione sta palesando, con continui strafalcioni che ledono la cittadinanza, Noi, che siamo soliti a svolgere un’opposizione costruttiva, chiediamo un tavolo

tecnico cosi da proporre eventuali soluzioni per il bene della comunità.

Nonostante fare politica in queste condizioni, dove perennemente una legittima richiesta viene letta come attacco personale, tale da scaturire in un vittimismo imbarazzante, noi per amore di Taurianova, “continueremo senza sosta per dare la giusta dignità ai taurianovesi”.